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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аспиналл думает о дебюте в боксе из-за простоя в UFC: «Не хочу ждать Джонса, давайте сделаем это»

«Дебют в боксе? Давайте сделаем это. Хочу активно выступать в ММА, я здоров. Но мне очень-очень нравится идея боксерского поединка.

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