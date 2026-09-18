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С кем осталась 16-летняя дочь Евгении Добровольской и как она борется с давней болезнью

С кем осталась 16-летняя дочь Евгении Добровольской и как она борется с давней болезнью

Младшая дочь народной артистки России Евгении Добровольской всегда была для матери самым оберегаемым ребенком.

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