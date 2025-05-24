Перевозчиком на трассе ВСМ Москва-Санкт-Петербург станет компания «ВСМ-400»

Открытие магистрали запланировано на 2028 год Компания «ВСМ-400» станет перевозчиком первой в России высоко-скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росжелдора.
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