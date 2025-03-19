Microsoft призвала пользователей утилизировать старые ПК и обновиться до Windows 11 ...

Microsoft призвала пользователей утилизировать старые ПК и обновиться до Windows 11Компания Microsoft усиливает давление на пользователей Windows 10, призывая их обновиться до Windows 11 или приобрести новый компьютер, совместимый со свежей версией ОС.
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