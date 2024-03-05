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Китай

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Китай наметил цель обеспечить экономический рост в 2024 году на уровне 5 проц.

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай наметил цель обеспечить экономический рост в 2024 году на уровне 5 процентов, отмечается в докладе о работе правительства КНР, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

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