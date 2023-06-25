Производство сжиженного природного газа планируют создать в Уссурийске

Делегация Приморья успешно приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (18+). Одним из ключевых итогов работы на ПМЭФ стало соглашение о строительстве в регионе комплекса по производству сжиженного природного газа.
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