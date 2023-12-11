"Кресты не повод - кушать то, что подал надзиратель", - муфтий Самигуллин предложил седлать для заключенных постное меню

Ната, на одном постном без мяса и жиров там совсем загнешься. Они уже наказаны, нельзя еще ужесточать условия, сверх имеющихся. И не забывайте, что самые виноватые, самые большие преступники у нас по тюрьмам Не сидят, а по своим хоромам и заграницам со своими миллиардами, а по тюрьмам меньшие.

леонид рыбаков

основная масса заключенных целенаправленно стремилось туда попасть ПОПАЛ ЗНАЧИТ ПОПАЛ А муфтии пусть ходят в тюрьмы и рассказывают как надо себя среди людей вести и что в этом мире есть и не мусульмане и их он тоже должен уважать а не только единоверцев . Что то их в руководство страны потянуло ЭТО ПЛОХОЙ ПРИЗНАК ДАЖЕ ОЧЕНЬ .Вернитесь на родину и не навязывайте в православных городах свое видение ПРАВОСЛАВИЕ СТАРШЕ И НЕ НАДО НАС УЧИТЬ дома наведите порядок и в чечне и в татарстане и башкирии и в дагестане ВОТ КОГДА ДОМА ВАМ БУДЕТ КОМФОРТНО НЕ БУДЕТЕ ПО МИРУ ЕЗДИТЬ И ИСКАТЬ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ТОГДА ЕЩЕ МОЖНО ПОСЛУШАТЬ. НАУЧИТЕСЬ СЕБЯ ДОСТОЙНО ВЕСТИ В ОТНОШЕНИИ ХОЗЯЕВ ЭТОЙ ЗЕМЛИ БОГОМ ДАННАЯ