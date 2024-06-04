Asus представила профессиональные Mini-LED-мониторы ProArt с разрешением 5K, 6K и 8K Ком...

Asus представила профессиональные Mini-LED-мониторы ProArt с разрешением 5K, 6K и 8KКомпания Asus представила на выставке Computex 2024 три монитора серии ProArt для профессиональных пользователей: 27-дюймовую модель PA27JCV с разрешением 5K, 32-дюймовый PA32QCV с разрешением 6K, а также 32-дюймовый PA32KCX с разрешением 8K.