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Война отдельно, переговоры отдельно: встреча в Стамбуле ни на йоту не приблизила мир

Война отдельно, переговоры отдельно: встреча в Стамбуле ни на йоту не приблизила мир

Официальный Киев находится в состоянии эйфории. Но это долго не продлится Военные действия – отдельно, переговоры – тоже отдельно.

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