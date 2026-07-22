Невероятное на войне, «молнии» стерли супербазу США: новости Ирана 22 июля

В среду, 22 июля, в иранской провинции Бушер на местной АЭС произошли взрывы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) возложил ответственность на армию США и нанёс ответные удары по базам Штатов в Кувейте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии