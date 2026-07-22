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Аргументы и Факты

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Невероятное на войне, «молнии» стерли супербазу США: новости Ирана 22 июля

Невероятное на войне, «молнии» стерли супербазу США: новости Ирана 22 июля

В среду, 22 июля, в иранской провинции Бушер на местной АЭС произошли взрывы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) возложил ответственность на армию США и нанёс ответные удары по базам Штатов в Кувейте.

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