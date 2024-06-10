Правительства Франции и Германии потерпели поражение на выборах в Европарламент

Итоги выборов в Европарламент захватили первые полосы в западных СМИ. Газета The New York Times отмечает, что хотя центристы и сохранили позиции, националистические партии получили значительное количество голосов.
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