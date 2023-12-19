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"Настоящий мужик": из-за тренера ХК "Крылья советов" подрался на матче

Громкий скандал разразился на матче детско-юношеской хоккейной лиги в Москве. Прямо во время игры на льду тренер ХК "Крылья советов" Павел Платонов избил тренера ХК "Красная машина юниор" Никиту Илларионова.

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