"Настоящий мужик": из-за тренера ХК "Крылья советов" подрался на матче

Громкий скандал разразился на матче детско-юношеской хоккейной лиги в Москве. Прямо во время игры на льду тренер ХК "Крылья советов" Павел Платонов избил тренера ХК "Красная машина юниор" Никиту Илларионова.
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