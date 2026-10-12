Житель Ярославля смошенничал при заключении социального контракта

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при заключении соцконтракта. Обвиняемый - 31-летний ранее не судимый ярославец, который получил деньги на открытие бизнеса, но, по версии следствия, нарушил условия договора.
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