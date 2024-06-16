Экс-солитска группы ВИАГра Анна Седокова не смогла попасть на главное событие года: вокалистку экстренно госпитализировали

Вчера в Москве прошла одна из самых востребованных и популярных премий года — премия Муз-ТВ. На красной дорожке собрались сотни звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых не оказалось Анны Седоковой.
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