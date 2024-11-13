Русская ракета ‘Гром’: новое оружие, которое встревожило НАТО Ирэн ОрлонскаяБританский военный аналитик Дэвид Экс в своей статье для издания The Telegraph выразил озабоченность по поводу ситуации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии