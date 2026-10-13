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Русский Днепропетровск

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«Герани» везде. Российские удары чувствуют на всей территории Украины

«Герани» везде. Российские удары чувствуют на всей территории Украины

Николай Салатский 13 октября 2026 г.   Вечером 12 октября и в ночь на 13 октября армия России нанесла массированный комбинированный удар по важным объектам ….

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