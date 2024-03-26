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  • ММ
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Росатом представил аккумуляторную батарею для коммерческих электромобилей

Росатом представил аккумуляторную батарею для коммерческих электромобилей

Проанализировав российский и мировой опыт производства аккумуляторных батарей и линейку транспортных средств, находящихся в общественной и коммерческой эксплуатации, команда Росатома разработала универсальную батарею в соответствии с актуальными требованиями автопроизводителей.

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Комментарии
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М
ММ
Несколько лет уже обещают атомные батарейки на десятки лет использования. Типа ноутбук может годами работать на батарейке без подзарядки... Хочу...
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