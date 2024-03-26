Росатом представил аккумуляторную батарею для коммерческих электромобилей

Проанализировав российский и мировой опыт производства аккумуляторных батарей и линейку транспортных средств, находящихся в общественной и коммерческой эксплуатации, команда Росатома разработала универсальную батарею в соответствии с актуальными требованиями автопроизводителей.
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