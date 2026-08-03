Водитель на Кубани распылил перцовый баллончик в лицо инспектору ДПС — суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей

Ейский городской суд вынес обвинительный приговор местному автомобилисту, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и применил силу в отношении сотрудника дорожной полиции, остановившего его для разбирательства.
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