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Царьград

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Водитель на Кубани распылил перцовый баллончик в лицо инспектору ДПС — суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей

Водитель на Кубани распылил перцовый баллончик в лицо инспектору ДПС — суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей

Ейский городской суд вынес обвинительный приговор местному автомобилисту, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и применил силу в отношении сотрудника дорожной полиции, остановившего его для разбирательства.

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