FiNE NEWS

1 656 подписчиков

В Китае фотошпионы засекли самую уродливую из новых моделей Haval

В Китае фотошпионы засекли самую уродливую из новых моделей Haval

Дизайн экстерьера нового китайского внедорожника Haval H5 в реальности оказался еще более сомнителен, нежели представленный на его фирменных изображениях, опубликованных ранее Минпромом Поднебесной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх