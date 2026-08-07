Южная Африка: Представители полиции сообщили, что по меньшей мере два офицера были смертельно ранены во время операции по борьбе с бандами в парке Рейгер, столичный муниципалитет Экурхулени, провинция Гаутенг, около 19:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу).