Петрозаводск лидирует по числу заболевших пневмонией в Карелии

В Карелии регистрируют микс из инфекций, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков. У жителей диагностируют грипп, ковид, микоплазменную пневмонию, ОРВИ, внебольничные пневмонии, а также тридемию (тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса).