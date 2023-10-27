В Петербург привезли мощи Георгия Победоносца на Всероссийский молебен – видео

В Казанском соборе ковчег будет находиться до 1 ноября. Ковчег с мощами небесного покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца привезли в Казанский кафедральный собор в рамках Всероссийского молебна о Победе.
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