«Ксимелин» с ментолом: инструкция по применению, отзывы

«Ксимелин» с ментолом выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости. Это действующий местным образом сосудосуживающий препарат, используемый для лечения насморка и различных отоларингологических заболеваний.
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