Активисты из «Движения Первых» обсудят в Салехарде планы на будущее

В начале декабря в Салехарде пройдет региональная конференция «Движения Первых». Ямальская молодежь обсудит самые интересные практики уходящего года и наметит планы на следующий, сообщили в пресс-службе губернатора округа.
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