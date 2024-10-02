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Вырубку деревьев на улице Урицкого в мэрии оправдали угрозой жизни горожан

Вырубку деревьев на улице Урицкого в мэрии оправдали угрозой жизни горожан

Городские власти заявляют, что 87 % взрослых деревьев на улице Урицкого имеют сильные повреждения крон и корневой системы – «растения находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, а значит, могут угрожать жизни и имуществу горожан».

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