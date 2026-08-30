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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамиль Гайсин – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’

Рамиль Гайсин стал лучшим игроком 11-го тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘. Регбист «Енисея-СТМ» набрал 37% голосов в опросе .

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