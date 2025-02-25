16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов

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  • АндрейБорков
    А почему бы не завалить этого урода, скажем при попытки к бегству из под стражи, вовремя конвоирования к месту отбыва...16 лет колонии за...
  • Сергей Киселев
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Пресс-релиз Следственного комитета Российской Федерации:"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Почему пожизненное не дали?
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12 час.
Сергей Киселев
А где ФИО и национальность? Наш &quot; товарищь&#39;???
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8 час.
АндрейБорков
А почему бы не завалить этого урода, скажем при попытки к бегству из под стражи, вовремя конвоирования к месту отбывания срока? А что, его на этап, а он с этапа в бега, да еще и с оказанием сопротивления конвойным. Что тем оставалось делать? Все по Закону, первый выстрел(предупредительный) вверх, но преступник только прибавил ходу, второй - на поражение, как всегда стреляли в ноги, попали в башку, пол башки нет. Вот так бы с ним поступить. А конвойного, то в башку попал, направить на повторную сдачу зачетов по огневой подготовке.
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18 мин.
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