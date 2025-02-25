16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов

АндрейБорков

А почему бы не завалить этого урода, скажем при попытки к бегству из под стражи, вовремя конвоирования к месту отбывания срока? А что, его на этап, а он с этапа в бега, да еще и с оказанием сопротивления конвойным. Что тем оставалось делать? Все по Закону, первый выстрел(предупредительный) вверх, но преступник только прибавил ходу, второй - на поражение, как всегда стреляли в ноги, попали в башку, пол башки нет. Вот так бы с ним поступить. А конвойного, то в башку попал, направить на повторную сдачу зачетов по огневой подготовке.