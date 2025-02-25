Пресс-релиз Следственного комитета Российской Федерации:"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово.
16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов
Комментарии
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Иван Ураганов
Почему пожизненное не дали?
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12 час.
Сергей Киселев
А где ФИО и национальность? Наш " товарищь'???
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8 час.
АндрейБорков
А почему бы не завалить этого урода, скажем при попытки к бегству из под стражи, вовремя конвоирования к месту отбывания срока? А что, его на этап, а он с этапа в бега, да еще и с оказанием сопротивления конвойным. Что тем оставалось делать? Все по Закону, первый выстрел(предупредительный) вверх, но преступник только прибавил ходу, второй - на поражение, как всегда стреляли в ноги, попали в башку, пол башки нет. Вот так бы с ним поступить. А конвойного, то в башку попал, направить на повторную сдачу зачетов по огневой подготовке.
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18 мин.
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