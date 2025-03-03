Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Новые поколения могут и не знать, что русских революционеров конца позапрошлого – начала прошлого века мучил вопрос "Что делать?" Чернышевский даже роман с таким заглавием написал.
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