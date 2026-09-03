Сергеев повторил рекорд Веретенникова и Соболева по числу голов в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев забил гол в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата», повторив рекорд турнира по числу забитых мячей.
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