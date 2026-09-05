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Новости Липецка

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Липчанка может сесть на один год за поддельный больничный

Липчанка может сесть на один год за поддельный больничный

Женщина из Липецкой области получила 10 дней отдыха по поддельному больничному листу, но теперь ей грозит до года тюрьмы.

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