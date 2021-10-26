smi.today

1 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Так наглоскунсы вроде уже пытались забрать Крым. Может вспомнят, чем это кончилось.Британцы пообещал...
  • Valentina Fortuna
    etu kuritcu etce ne obtcipali//Тихановская хочет...
  • Георгий Агеев
    ПОЛЯКИ ЧТО ЖЕ ВЫ ДЕЛАЙТЕ ХОТИТЕ ПОСЛАТЬ 700 ВОЕНЫХ НА БОРЬБУ С РОССИЕЙ ПОЖАЛЕЙТЕ ПОШЛИТЕ ЕСЛИ МОЖНО 50 ВОЕНЫХВице-премьер Поль...

Сотрудники завода в Бийске получат по 30 000 рублей за прививку от коронавируса

Сотрудники завода в Бийске получат по 30 000 рублей за прививку от коронавируса

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края объявило, что работники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции, получат от предприятия в качестве финансового поощрения по 30 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх