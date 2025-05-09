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Анонс Europa Universalis V, геймплей Mafia: The Old Country, подробности Death Stranding 2…

Анонс Europa Universalis V, геймплей Mafia: The Old Country, подробности Death Stranding 2…

Журналисты опубликовали превью Death Stranding 2: On the Beach; авторы Mafia: The Old Country подсветили геймплей в свежем трейлере; Paradox анонсировала Europa Universalis V; Alien: Rogue Incursion, ранее доступную только для VR, теперь выпустят для всех; Titan Quest 2 выйдет летом; состоялся релиз .

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