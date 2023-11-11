«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре

В октябре Банк России продолжил повышать ключевую ставку, один из главных интернет-холдингов завершил процедуру редомиляции, а инвесторы, предпочитающие торговлю ценными бумагами ИТ-компаний, участвовали в очередном IPO одной из отечественных компаний.