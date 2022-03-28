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Борис Игнатьев о новом лимите: «Поспешное решение. Где найти 13 легионеров в нынешних условиях?»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ. «Я не очень понимаю, к чему такая спешка с принятием решения.

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