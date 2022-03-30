Царьград

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Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 30 марта

Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 30 марта

Деньги для друзей Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать новую платёжную единицу для расчётов с дружественными России странами.

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