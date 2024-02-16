Путин поблагодарил ушедшие из России компании

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность компаниям, которые ушли из страны из-за санкций. По его словам, они оставили после себя коллективы с культурой производства, которые подхватили россияне и продолжили работу.
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