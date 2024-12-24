Российская армия прорывает фронт: новости СВО от 24 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1034-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 24 декабря 2024 года в материале «Интересной России». Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Херсонское, Запорожское, Донецкое, Краснолиманское, Купянское, Угледарское, Покровское и Курское.