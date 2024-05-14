В корпусе орловского вуза на стене выросли грибы

В редакцию ОрелТаймс читатели прислали любопытные кадры. В ОГУ им. Тургенева выросли грибы. И если ранее активно обсуждалось плохое состояние вузовских общежитий, то на этот раз отсутствие ремонта привело к образованию плесени и грибов на стенах учебного корпуса.
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