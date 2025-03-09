Илон Маск пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине

Терминалы системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат на Украине. Такое заявление сделал американский бизнесмен, владелец компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск в соцсети X.
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