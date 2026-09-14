Песков заявил, что ситуация на нефтяных рынках ухудшается стремительно

Ситуация на мировых рынках нефти стремительно ухудшается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя просьбу президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России.