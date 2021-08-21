Полузащитник ФК «Краснодар» Илья Жигулев продолжит карьеру в польском «Заглембе»Воспитанник ФК «Краснодар» Илья Жигулев, который прошлый сезон на правах аренды отыграл в Премьер-лиге за волгоградский «Ротор», продолжит карьеру в польском «Заглембе».