Живая Кубань

144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Овчинников
    Вакцинация должна быть обязательной для поездок за границу. А при поездках внутри России можно обойтись без вакцинаци...Глава Ростуризма ...
  • vladimirsh1939 Шевченко
    Кто отдаст "своё поместье" и должность ,за справедливое разрешение спора: оставить в покое "Баско"?В Геленджике высе...
  • Владимир Балаев
    Светлая память, Царствие Небесное достойному сыну Отечества, русскому лётчику!Стало известно им...

Полузащитник ФК «Краснодар» Илья Жигулев продолжит карьеру в польском «Заглембе»

Полузащитник ФК «Краснодар» Илья Жигулев продолжит карьеру в польском «Заглембе»

Полузащитник ФК «Краснодар» Илья Жигулев продолжит карьеру в польском «Заглембе»Воспитанник ФК «Краснодар» Илья Жигулев, который прошлый сезон на правах аренды отыграл в Премьер-лиге за волгоградский «Ротор», продолжит карьеру в польском «Заглембе».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх