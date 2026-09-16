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Карседо: я был близок к сердечному приступу от того, что происходило в концовке матча с «Факелом»

Карседо: я был близок к сердечному приступу от того, что происходило в концовке матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился впечатлениями от матча девятого тура РПЛ с «Факелом».

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