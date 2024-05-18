Открытку на «Литературной почте», организованной «Петербургским дневником», отправила директор отдела продаж компании «Кидбург»

У гостей «Книжного салона» на Дворцовой площади в эти дни есть уникальная возможность послать эксклюзивную открытку Каждый посетитель традиционного книжного фестиваля может у волонтёров издания «Петербургский дневник» взять открытку, дизайн которой разработан на основе работ участников конкурса, посвящённого 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и послать её родным или друзьям.
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