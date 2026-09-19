Специалист Струг: яркая одежда поможет грибникам не потеряться в лесу

Перед походом в лес необходимо взять с собой компас, громкий свисток и фонарик с запасными батарейками, а одежду выбирать ярких цветов — жёлтого, оранжевого или салатового.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым