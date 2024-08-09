Байден разочарован действиями правительства Грузии

Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование «антидемократическими действиями» грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили.
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