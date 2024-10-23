27 ОКТЯБРЯ в 13:00 в малом зале РДК "Победа" города Новоаннинский Волгоградской области состоится отчётный концерт-лекция культурно-просветительского проекта "ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ".
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27 ОКТЯБРЯ в 13:00 в малом зале РДК "Победа" города Новоаннинский Волгоградской области состоится отчётный концерт-лекция культурно-просветительского проекта "ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ".