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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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27 ОКТЯБРЯ в 13:00 в малом зале РДК "Победа" города Новоаннинский Волгоградской

27 ОКТЯБРЯ в 13:00 в малом зале РДК "Победа" города Новоаннинский Волгоградской области состоится отчётный концерт-лекция культурно-просветительского проекта "ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ".

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