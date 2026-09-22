Санду объявила о введении режима ЧП на фоне энергетического кризиса

Молдова введёт режим ЧП на фоне энергетического кризиса: газа в хранилищах нет, Днестр обмелел на десять метров, тарифы выросли на 41%, а запасов дизеля хватит на десять дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВГ 500 ракет Patriot...
- Ноев ковчег в Тур...
- АМ Почему бензин не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым