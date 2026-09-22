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Санду объявила о введении режима ЧП на фоне энергетического кризиса

Санду объявила о введении режима ЧП на фоне энергетического кризиса

Молдова введёт режим ЧП на фоне энергетического кризиса: газа в хранилищах нет, Днестр обмелел на десять метров, тарифы выросли на 41%, а запасов дизеля хватит на десять дней.

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