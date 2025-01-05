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Зеленский: Украина согласится на остановку огня, если получит оружие для обороны

Зеленский: Украина согласится на остановку огня, если получит оружие для обороны

Киев согласится на прекращение огня при условии, что Украине предоставят оружие для отражения «будущих нападений» России.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Украина должна прекратить своё существование навсегда и вся территория бывшей УССР должна войти в состав России. И это без вариантов. Иначе через несколько лет мы вновь будем вынуждены воевать, но уже с более сильным и подготовленным противником с учётом того, что &quot;коллективному западу&quot; абсолютно насрать на хохлов. Ибо они нас, вообще, не разделяют. В любом случае, чем больше хохлов сдохнет, тем больше для них прибыли и меньше проблем с очисткой оставшейся под контролем западных хозяев территории так называемой &quot;украины&quot; от оставшихся &quot;аборигенов&quot;.
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