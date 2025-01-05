Зеленский: Украина согласится на остановку огня, если получит оружие для обороны

Алексей Камышов

Украина должна прекратить своё существование навсегда и вся территория бывшей УССР должна войти в состав России. И это без вариантов. Иначе через несколько лет мы вновь будем вынуждены воевать, но уже с более сильным и подготовленным противником с учётом того, что "коллективному западу" абсолютно насрать на хохлов. Ибо они нас, вообще, не разделяют. В любом случае, чем больше хохлов сдохнет, тем больше для них прибыли и меньше проблем с очисткой оставшейся под контролем западных хозяев территории так называемой "украины" от оставшихся "аборигенов".