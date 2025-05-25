Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хутор высокой культуры, релоканты и прочее мывсёврёти

Самый патриотычный украинский канал «Труха» постит рекламу быдло-контента, где пьяные и обдолбаные рагули рыгают, блюют, нюхают недельные носки, дерутся, трахают на камеру резиновых кукол, падают мордами в грязь и так далее.

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