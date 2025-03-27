SWIFT еще будет уговаривать Россию подключиться к ней, а Россия подумает

Андрей Бунич: Платежная система SWIFT пытается адаптироваться, но ей все сложнее доказывать свою необходимость Георгий Смирнов Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Андрей Бунич Международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT утратила свою значимость, заявил глава ВТБ Андрей Костин.